إسرائيل توفر كهرباء "حلال" لإرضاء اليهود المتدينين

وافقت إسرائيل اليوم الأحد على خطة لإنشاء شبكة لتخزين الطاقة في مدنها، بهدف إنتاج كهرباء "كوشير" أو "حلال" يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت وفق تعاليمهم.

ويتزايد الطلب على الطاقة المخزنة في أنحاء العالم كوسيلة لاستخدام الطاقة الشمسية في أوقات الليل، وللمساعدة في التحول إلى النقل المعتمد على الكهرباء.

ومع تشكيل حكومة جديدة تتمتع بتمثيل ديني قوي في إسرائيل، يتزايد الاهتمام بالمجتمعات المتدينة التي تتقيد بالتعاليم اليهودية، ومنها القيود المفروضة على استخدام الكهرباء في يوم السبت.