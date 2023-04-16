"مبادلة" الإماراتية تتعهد باستثمار 2.5 مليار دولار بالوقود المتجدد في البرازيل
وقعت الإمارات والبرازيل، يوم السبت، مذكرة تفاهم تركز على تطوير الوقود المتجدد في ولاية باهيا البرازيلية من خلال شركة "أسيلين" التي تملكها شركة "مبادلة" في البرازيل.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم، ضمن مذكرات وقعن بين الجانبين خلال زيارة دولة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا إلى الإمارات.
وشركة اسيلين، وهي شركة طاقة تابعة لمصفاة متاريبي، تم تأسيسها من قبل شركة "مبادلة كابيتال للاستثمار".
وتعتزم الشركة استثمار أكثر من 12 مليار ريال برازيلي "2.5 مليار دولار" لإنتاج الوقود المتجدد في البرازيل خلال السنوات العشر المقبلة.