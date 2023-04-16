"مبادلة" الإماراتية تتعهد باستثمار 2.5 مليار دولار بالوقود المتجدد في البرازيل

"مبادلة" الإماراتية تتعهد باستثمار 2.5 مليار دولار بالوقود المتجدد في البرازيل

فريق التحرير
فريق التحرير

وقعت الإمارات والبرازيل، يوم السبت، مذكرة تفاهم تركز على تطوير الوقود المتجدد في ولاية باهيا البرازيلية من خلال شركة "أسيلين" التي تملكها شركة "مبادلة" في البرازيل.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم، ضمن مذكرات وقعن بين الجانبين خلال زيارة دولة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا إلى الإمارات.

"مبادلة" الإماراتية تتعهد باستثمار 2.5 مليار دولار بالوقود المتجدد في البرازيل
مباحثات بين محمد بن زايد ورئيس البرازيل في أبوظبي

وشركة اسيلين، وهي شركة طاقة تابعة لمصفاة متاريبي، تم تأسيسها من قبل شركة "مبادلة كابيتال للاستثمار".

وتعتزم الشركة استثمار أكثر من 12 مليار ريال برازيلي "2.5 مليار دولار" لإنتاج الوقود المتجدد في البرازيل خلال السنوات العشر المقبلة.

الإمارات

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