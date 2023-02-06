أمين عام "أوبك": القرار الجماعي بخفض الإنتاج كان "خطوة صحيحة"

وقال "يجب الاعتراف بدورنا البناء والإيجابي في دعم استقرار السوق العالمية بما يتضمن تذكير أنفسنا بأن مجموعة العشرين والدول المستهلكة الكبرى أشادت بنا لتحركاتنا التاريخية التي اتخذناها منذ 2020".

والعام الماضي وافقت "أوبك+"، وهي تحالف يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، على خفض مستوى الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا بما يعادل نحو 2% من الطلب العالمي من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية 2023 بهدف دعم السوق.

وفي البداية أثار القرار الذي اتخذه التحالف في تشرين الأول/ أكتوبر انتقادات حادة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لكن ديناميكيات السوق منذ ذلك الحين أثبتت أن الخفض شكل تحركا حكيما إذ حومت أسعار النفط قرب 85 دولارا للبرميل انخفاضا من مستويات مرتفعة تخطت 100 دولار للبرميل في 2022.

وقال الغيص "عقدنا اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الأول من شباط/ فبراير وراجعنا كل شيء بصورة شاملة من وجهة نظر فنية بحتة وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن القرار الذي تم اتخاذه بشكل جماعي كان القرار الصحيح".

والرسالة الأساسية التي خرجت بها لجنة "أوبك+" التي اجتمعت يوم الأربعاء مفادها، أن التحالف سيحافظ على المسار ذاته حتى نهاية الاتفاق في 2023.