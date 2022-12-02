اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا

وأكد أن شركة إيني، اكتشفت "كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة، والوضع في الوقت الحالي مستقر"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف: "نناقش مشاريع جديدة، اكتشفنا الكثير من النفط والغاز، خاصة الغاز، نأمل أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا".

وكانت المؤسسة الليبية للنفط، قد أعلنت، يوم الخميس، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و206 آلاف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 39 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.