اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
أعلن كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، اليوم السبت، عن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا.
جاء ذلك على هامش النسخة الثامنة من ملتقى “حوارات المتوسط” السنوي، الذي انطلق، اليوم الجمعة، في روما.
وأكد أن شركة إيني، اكتشفت "كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حاليًا مشاريع جديدة، والوضع في الوقت الحالي مستقر"، وفق وكالة "نوفا" الإيطالية.
وأضاف: "نناقش مشاريع جديدة، اكتشفنا الكثير من النفط والغاز، خاصة الغاز، نأمل أن نتمكن من بدء مشاريع جديدة في ليبيا".
وكانت المؤسسة الليبية للنفط، قد أعلنت، يوم الخميس، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و206 آلاف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 39 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكشفت المؤسسة عن انطلاق المرحلة الأولى لاختبار البئر الاستكشافية "B-08" بحقل العطشان بالامتياز (م.ن 210 ).
وبدأت المرحلة باختبار طبقة عوينات، وكانت نتائج الاختبار مشجعة بشكل كبير، بعد ذلك تم اختبار إنتاجية النفط والغاز بطبقة الطهارة وكانت النتائج أيضًا مشجعة بشكل كبير.
في ذات الإطار، أعلنت شركة "مليتة" للنفط والغاز التابعة للمؤسسة عن الانتهاء من عمليات حفر واستكمال البئر الأفقي (أ62) بحقل الوفاء وبعمق (10,912 قدم).
ولفتت إلى أن طول المكمن الذي تم حفره (1,327 قدم) كان كافيًا لتحقيق الإنتاج الأمثل لهذا البئر.
وبينت أنه يجري حاليًا العمل على ربط البئر على معدات الحقل وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.