السعودية والصين تؤكدان استعدادهما للتعاون لاستقرار سوق البترول العالمية

أكدت السعودية والصين استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وذلك خلال اجتماع افتراضي بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وجانغ جيان هوا مسؤول الطاقة الوطنية في الصين.

وأكد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، "حرصهما على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، وأهمية أن تتبادل الصين والمملكة، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، الآراء باستمرار".

وشددا على "استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية".

كما أكدا على "أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة، منوهين بأن المملكة تظل الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين"، وفقا للوكالة.

وشملت مناقشات الجانبين التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.

كما اتفق الجانبان على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية.

وأكدا أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.