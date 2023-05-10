النفط يتحول للارتفاع بفضل توقعات زيادة الطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بفضل إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من الخام وتوقعات بارتفاع الطلب الموسمي.

وأغلق خام برنت مرتفعا 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 77.44 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.39 دولار.