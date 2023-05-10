النفط والطاقة
النفط يتحول للارتفاع بفضل توقعات زيادة الطلب
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بفضل إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من الخام وتوقعات بارتفاع الطلب الموسمي.
وأغلق خام برنت مرتفعا 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 77.44 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.39 دولار.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي أواخر هذا العام بعد أن أصدر الرئيس جو بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع حتى الآن من المخزون.
وتلقت الأسعار دعما من تقرير لإدارة معلومات الطاقة يشير إلى ارتفاع الطلب الموسمي وانخفاض الإنتاج أقل من المتوقع.