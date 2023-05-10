النفط يتحول للارتفاع بفضل توقعات زيادة الطلب
النفط والطاقة

النفط يتحول للارتفاع بفضل توقعات زيادة الطلب

رويترز
رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة بفضل إعلان الحكومة الأمريكية عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي من الخام وتوقعات بارتفاع الطلب الموسمي.

وأغلق خام برنت مرتفعا 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 77.44 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 73.39 دولار.

النفط يتحول للارتفاع بفضل توقعات زيادة الطلب
توقعات بارتفاع إنتاج أمريكا من النفط خلال 2023

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن الإدارة قد تبدأ في إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي أواخر هذا العام بعد أن أصدر الرئيس جو بايدن العام الماضي أكبر عملية بيع حتى الآن من المخزون.

وتلقت الأسعار دعما من تقرير لإدارة معلومات الطاقة يشير إلى ارتفاع الطلب الموسمي وانخفاض الإنتاج أقل من المتوقع.

الولايات المتحدة

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