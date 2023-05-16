العراق يوافق على تأمين احتياجات لبنان من النفط

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية، من أجل تشغيل معامل الكهرباء فيه، وتأمين تغذية إضافية للتيار الكهربائي مع بداية موسم الصيف.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قدَّم اقتراحات في هذا المعنى في رسالة إلى نظيره العراقي حيّانَ عبد الغني.

وتتلخص اقتراحات لبنان فيما يلي:

- أولًا: تأمين كامل الكميات المتبقية في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس 4 دفعات من تاريخ شهر تموز وتنتهي في نهاية تشرين الأول المقبل، ما يشكل زيادة كمية الفيول الشهرية إلى الضعف أو ما يعادل 160.000 طن من زيت الوقود الثقيل شهريًا بدلًا من 80.000 طن.

- ثانيًا: تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50% على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري.

- ثالثًا: الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين حدود 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يصار إلى استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام دون ترتيب أي فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية.