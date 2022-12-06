تراجع استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة 24%

وأشارت المجلة إلى أنه مع انخفاض استهلاك الغاز وعدم تدفق الكثير من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، واصل الاتحاد الأوروبي خفض اعتماده على روسيا، من حوالي 40% من إمدادات الغاز المستوردة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/ فبراير الماضي إلى أقل من 9% حاليا.

ولفتت المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل في الخريف الجاري، خفض الطلب مع استهلاك أقل بنسبة 24% من متوسط خمس سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر، وانخفاض كبير أيضًا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال توم مارزيك مانسر، محلل الغاز الأوروبي الرئيسي في مؤسسة "ICIS": "تقود الصناعة نسبيًا أكبر التخفيضات في استهلاك الغاز، وهذا بالكامل نتيجة لتسعير السوق".