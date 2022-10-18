دول تعلن دعمها لقرار السعودية خفض إنتاج النفط في إطار أوبك+

أعربت عدة دول، اليوم الثلاثاء، عن دعمها وتضامنها لكل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب قرار "أوبك" بشأن خفض إنتاج النفط.

فقد أكدت الحكومة الأردنية، أنها تدعم كل الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إن الوزارة تتابع باهتمام ردود الفعل على قرار منظمة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط، وما أنتجه القرار من تجاذبات.

وأضاف المسؤول الأردني أن "هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته، وتنظيم عملية العرض والطلب، وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقاس على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة".

بدورها قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن "الخرطوم تؤكد أن قرار تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا الصادر عن تحالف أوبك+ جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء".

وأضاف البيان أن السودان العضو في التحالف "يدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية بأن قرارات التحالف تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها".

كما أعربت جيبوتي عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية بشأن خفض إنتاج النفط، ودعمها موقف المملكة وما قدمته من توضيحات بأن القرار تم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء في المجموعة لاعتبارات فنية واقتصادية بحتة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية.

وأعربت باكستان عن تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية في أعقاب التصريحات التي صدرت ضدها في إطار قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك+".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن باكستان تقدر مخاوف المملكة العربية السعودية بشأن تجنب تقلبات السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكد البيان أن باكستان ترتبط بعلاقات أخوية طويلة الأمد بالمملكة، وأن باكستان تشجع على اتباع نهج بنّاء بشأن مثل هذه القضايا على أساس المشاركة والاحترام المتبادل.

وكانت كل من مصر والإمارات والبحرين قد أعربت، يوم أمس الإثنين، عن "التأييد والتضامن الكامل" مع السعودية، ورفضها القاطع لـ"تسييس" قرار مجموعة أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط.

إلى ذلك، كانت قناة النهار الجزائرية نقلت، أمس، عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وصفه قرار المجموعة بأنه "تاريخي".

وأعرب المسؤول الجزائري والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي زار الجزائر، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار.

وقال الغيص في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إن المنظمة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب وليس سعرا محددا.