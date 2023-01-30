بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان التعاون في إطار أوبك+

ذكر الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين؛ لبحث التعاون في إطار تجمع أوبك+، للحفاظ على استقرار أسعار النفط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الأربعاء.

وقال مندوبان في أوبك+ لـ"رويترز"، اليوم الإثنين، إن من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية.

وبدا إنتاج النفط الروسي صامدا حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة، بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط وفرضت الدول الغربية سقفا على أسعاره في ديسمبر كانون الأول.