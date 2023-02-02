رويترز: توتال إنرجيز تسحب موظفيها من العراق في ظل خلاف بشأن مشاريع الطاقة
أفادت 3 مصادر لـ "رويترز"، أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز بدأت سحب موظفيها الأجانب من العراق، في الوقت الذي تسعى فيه إلى حل مشاكل مع بغداد فيما يتعلق بمجموعة من مشاريع الطاقة بقيمة 27 مليار دولار.
وغادر الموظفون الأجانب البلاد، بينما طلبت شركة "توتال إنرجيز" من الموظفين العراقيين العمل من المنزل، حسبما أفاد أحد المصادر، وكان موقع "العراق أويل ريبورت" أول من نشر الخبر.
وأحجمت شركة "توتال إنرجيز" عن التعقيب، بينما لم ترد وزارة النفط العراقية حتى الآن على طلب للتعليق.
وكتب عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند في تغريدة على "تويتر"، في 30 يناير/ كانون الثاني: "لا نعرف ما إذا كان هذا التسريح حقيقيًا أم أنه ورقة ضغط تفاوضية".
وقالت 3 مصادر، إن مطالبة العراق بشراكة نسبتها 40% من مجموعة المشاريع هي نقطة شائكة رئيسة في الاتفاق المؤجل طويلًا، بينما تريد الشركة الفرنسية حصة أغلبية.
وصرح مصدر، بأن الخلاف تسبب بفشل اجتماع عقده، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويان.
وأشار مصدران، إلى أن بغداد لا تستطيع إلغاء قرار الحكومة السابقة بالمطالبة بشراكة نسبتها 40% لأن ذلك سيعد بمثابة تنازل عن حقوق العراق.
وسعت كل من "إكسون موبيل" و"بريتيش بتروليوم" إلى تقليص عملياتهما في العراق، خلال السنوات الماضية، مما ساهم بتباطؤ إنتاج النفط العراقي.
وأحيت "توتال إنرجيز" الآمال في القطاع، العام 2021، عندما وقعت اتفاقًا مع بغداد بشأن 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية تصل إلى 10 مليارات دولار جنوب العراق على مدى 25 عامًا.
وزادت الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا من 3 ملايين، خلال السنوات الماضية، لكن في وقت من الأوقات كانت هناك آمال في منافسة السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، التي تنتج 12 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل أكثر من عُشر الطلب العالمي.
وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" مطلع العام الماضي، إن الاتفاق مع توتال تعثر وسط خلافات بين ساسة عراقيين بشأن شروطه، والتي لم يتم الإعلان عنها.
وبدوره قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن "الحكومة حريصة على المضي قُدمًا في سلسلة مشاريع لـ"توتال إنرجيز" قيمتها 27 مليار دولار، وإن المفاوضات مستمرة".
وأضاف المتحدث عاصم جهاد لرويترز: "تم منح مساحة أخرى من الوقت لمواصلة الحوار للتوصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية".