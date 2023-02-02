رويترز: توتال إنرجيز تسحب موظفيها من العراق في ظل خلاف بشأن مشاريع الطاقة

وأحجمت شركة "توتال إنرجيز" عن التعقيب، بينما لم ترد وزارة النفط العراقية حتى الآن على طلب للتعليق.

وكتب عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند في تغريدة على "تويتر"، في 30 يناير/ كانون الثاني: "لا نعرف ما إذا كان هذا التسريح حقيقيًا أم أنه ورقة ضغط تفاوضية".

وقالت 3 مصادر، إن مطالبة العراق بشراكة نسبتها 40% من مجموعة المشاريع هي نقطة شائكة رئيسة في الاتفاق المؤجل طويلًا، بينما تريد الشركة الفرنسية حصة أغلبية.

وصرح مصدر، بأن الخلاف تسبب بفشل اجتماع عقده، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويان.

وأشار مصدران، إلى أن بغداد لا تستطيع إلغاء قرار الحكومة السابقة بالمطالبة بشراكة نسبتها 40% لأن ذلك سيعد بمثابة تنازل عن حقوق العراق.

وسعت كل من "إكسون موبيل" و"بريتيش بتروليوم" إلى تقليص عملياتهما في العراق، خلال السنوات الماضية، مما ساهم بتباطؤ إنتاج النفط العراقي.