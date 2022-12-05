الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية امتياز تاريخية بين أدنوك وبتروناس

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والسلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا مراسم توقيع اتفاقية امتياز تاريخية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس" للمنطقة البرية "رقم 1" في أبوظبي التي تحتوي موارد غير تقليدية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن هذه هي أول اتفاقية لترسية امتياز للنفط غير التقليدي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فيما تستند الاتفاقية التاريخية إلى علاقات التعاون الوثيقة بين الإمارات وماليزيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستثمر فيها شركة ماليزية في امتيازات استكشاف النفط والغاز في أبوظبي، وتجسد ترسية هذا الامتياز الثقة الكبيرة في موارد النفط غير التقليدية الغنية القابلة للاستخراج في الإمارة.

وبموجب شروط الاتفاقية ــ التي تمتد مدة 6 أعوام ــ ستحتفظ " بتروناس " بحصة 100% في حقوق تشغيل الامتياز، لاستكشاف وتقييم الموارد غير التقليدية في "المنطقة البرية رقم 1" التي تغطي مساحة تزيد على 2000 كيلومتر مربع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.