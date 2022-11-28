محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في دورها الرائد بضمان أمن الطاقة العالمي

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مستمرة في تعزيز مكانتها ودورها الرائد مساهماً رئيساً في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها.

وأوضح أن الإمارات داعم أساسي لجهود الانتقال الواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة من خلال مواكبة المستقبل واستثمار الفرص المهمة التي يوفرها هذا التحول.

جاء ذالك خلال ترؤس محمد بن زايد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الإثنين، في المقر الرئيسي للشركة بصفته رئيساً للمجلس، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).