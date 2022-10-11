انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف كوفيد في الصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت نحو 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وبحلول الساعة الـ03:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3%، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض بذلك 40 سنتا، أي 0.4%، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.

ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقالت لايل برينارد، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الاثنين، إن زيادات أسعار الفائدة حتى الآن بدأت في إبطاء الاقتصاد، لكن العبء الكامل لتشديد السياسة النقدية لن يكون واضحا قبل عدة أشهر.

وارتفعت حالات كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/ آب.

ومن أجل الحد من الخسائر، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهو تكتل معروف باسم (أوبك+) الأسبوع الماضي، خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا؛ ما زاد من مخاوف تقلص إمدادات النفط.

وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط على الترتيب، بينما أعطى التكتل الأسبوع الماضي موافقته النهائية على مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الروسية.