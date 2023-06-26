مؤتمر "آسيا للطاقة".. تحذيرات من التضحية بالنمو الاقتصادي لأجل التحول

بدأت في ماليزيا أعمال مؤتمر "آسيا للطاقة"، الذي تستضيفه شركة "بتروناس" الماليزية الحكومية للنفط، في وقت تظل فيه القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة من الاهتمامات الرئيسة للمنطقة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، إن "الهيدروكربونات ستكون جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة في آسيا.. تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري يجب ألّا يأتي على حساب النمو الاقتصادي أو العكس".