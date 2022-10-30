الإمارات تستعد لمراجعة استراتيجية الطاقة.. خطط وحلول لتحقيق الحياد المناخي

تعتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل.

وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي، إن "الاستراتيجية تتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتشمل هذه المراجعة، "التوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع جديدة بمجالات مثل الهيدروجين والكهرومائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك".

وأضاف المزروعي أنه بالنظر لما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالمناخ، "ستساهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات لتحقيق أمن الإمدادات والوصول الى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وبين أن "حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء يصل حالياً إلى نحو 35 غيغاواط موزعة على مختلف مناطق الدولة وسترتفع خلال السنوات المقبلة مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها، مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية ومحطة الطويلة لتحلية المياه وغيرها من المشاريع الاستراتيجية".

الاعتماد على الغاز الطبيعي

وقال المزروعي إن "حصة مشاريع الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة، تصل إلى 24% من مزيج الطاقة"، مؤكدًا أن "المستهدف هو الوصول إلى 50% بحلول 2050".

وبين أن "حكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة ونظيفة وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة".

وأشار إلى أن "الدولة أطلقت في عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مناسبة ومحفزة على النمو في جميع القطاعات عبر مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والهيدروكربونية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية".

وأضاف أن "دولة الإمارات أطلقت خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي بمثابة محرك رئيس يساهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات التغير المناخي العالمية تزامنا مع إعلان الدولة عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050".

وتهدف المبادرة إلى "إنشاء نظام بيئي فعّال يؤسس نموذجًا جديدًا لمسار النمو الاقتصادي المستدام الذي يعزز البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة".

وأشار المزروعي إلى أنه "يجري الآن وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع اللازمة من قبل المعنيين في القطاعات الرئيسة في الإمارات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة".

وتابع: "تسعى الإمارات إلى دعم صناعة الهيدروجين منخفض الكربون من خلال خلق منظومة واضحة تدعمها سياسات وحوافز ومعايير وشهادات، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر شراكات ذات قيمة مضافة وهيكل بحث وتطوير وطني فعال إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية القائمة وتأسيس شراكات جديدة لتسريع وتيرة نمو المنظومة المحلية وتوفير بنية تحتية وأراضٍ لدعم الإنتاج المحلي وتوفير مصادر تمويل أخضر".

وشدد على أن الإمارات "تمضي بخطى واثقة لتحقق الريادة العالمية في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل حاليا على تنفيذ أكثر من 7 مشروعات طموحة تستهدف من خلالها 25% من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا".

كما تستهدف الإمارات أسواقا أخرى في أوروبا وشرق آسيا، وتطمح إلى أن تكون في "صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع".

وحول دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاما المقبلة، أكد سهيل المزروعي أنه تم تطوير برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لاستهداف أكثر القطاعات استهلاكاً؛ وذلك لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% والمياه بنسبة 50% بحلول عام 2050 بما يسهم في تقليل التكاليف في الاستثمار ويعزز الاستدامة.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني يهدف إلى إدارة الطلب على الطاقة والمياه عبر تكامل الجهود المحلية والاتحادية لضمان أمن الإمداد في قطاعي الطاقة والمياه من خلال خطط وبرامج لها أثر مباشر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ثلاثة محاور رئيسة

وأوضح أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، وهي: "محور الطاقة" ويتضمن مبادرات خفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة وهي الصناعة، والنقل، والمباني؛ لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050.

أما المحور الثاني فهو "محور المياه" ويتضمن مبادرات خفض استهلاك المياه لأكبر القطاعات استخدامًا للمياه وهو "قطاع الزراعة والمباني" بنسبة 50% في عام 2050؛ مما يساهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية.

والمحور الثالث هو "محور ترشيد الاستهلاك"، وهو عبارة عن خطة لحملة توعوية متكاملة للمستهلكين ضمن الفئات المستهدفة، منها الأسرة، والطلاب والموظفون والعمال والسياح.

وحول انعكاس استخدام الطاقة النظيفة مستقبلاً على اقتصاد الدولة وتأثيراتها الإيجابية، قال الوزير سهيل المزروعي: "حققت الإمارات في مؤشر نسبة إسهام الطاقة النظيفة لعام 2021 ما معدله 19.63%، سعيًا لنسبة 50% في عام 2050، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.