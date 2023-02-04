إيران تبدأ تجديد أكبر مجمع مصاف في فنزويلا بغضون أسابيع

وواجهت فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطيات خام في العالم، صعوبة في السنوات القليلة الماضية في إنتاج ما يكفي من البنزين والديزل بسبب تعطل المصافي ونقص الاستثمار والعقوبات الأمريكية التي تخلق عقبات أمام الواردات. وأصبحت الطوابير الطويلة في محطات التزود بالوقود مشهدا مألوفا منذ عام 2020.

ووطدت طهران علاقاتها مع كراكاس في السنوات القليلة الماضية حيث وفرت الخام والمكثفات وكذلك قطع الغيار والمواد الأولية لشبكة مصافي النفط الفنزويلية العتيقة والتي تبلغ سعتها 1.3 مليون برميل يوميا.

ووقعت وحدة تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط عقدا بقيمة 110 مليون يورور مع شركة بتروليوس دي فنزويلا في مايو أيار لإصلاح أصغر مصفاة في فنزويلا، وهي إلباليتو التي تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا في وسط البلاد، وهو مشروع يجري العمل فيه حاليا.