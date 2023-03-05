مصر تعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن وتستهدف الوصول للعراق

وقال مدبولي: "لدينا ربط كهربائي مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميغاوات، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى اثنين أو ثلاثة غيغاوات".

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته للقاهرة، إن "خطا ثانيا للربط بين الأردن والعراق سيتيح وصول بعض الكهرباء المصرية إلى العراق، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من خط الربط الثاني في يونيو/حزيران".