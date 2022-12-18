شركة النفط العُمانية تدشن محطة "أومكو" لتزويد السفن بالوقود

ويعد هذا المشروع أول مستودع لوقود السفن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث من المؤمل له أن يعزز مكانة ميناء الدقم بين الموانئ العالمية، ويجذب السفن للتوقف والتزود بالخدمات من الميناء، كما سيوفر أكثر من 45 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وقال طارق الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفط عُمان، إن "مشروع المحطة تم تدشينه على مساحة 50 ألف متر مربع، منها 40% مخصصة لخزانات بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، وسيكون المشروع قادرا على تزويد وتخزين جميع أنواع الوقود البحري".