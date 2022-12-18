شركة النفط العُمانية تدشن محطة "أومكو" لتزويد السفن بالوقود
دشنت شركة النفط العُمانية للتسويق، اليوم الأحد، محطة تزويد السفن بالوقود البحري في ميناء الدقم (أومكو لوقود السفن)، أحد المشاريع الوطنية التي أعلن جهاز الاستثمار العُماني قبل شهر عن افتتاحها.
وتبلغ تكلفة مشروع محطة الوقود 11 مليون ريال عُماني (28 مليون دولار)، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.
ويعد هذا المشروع أول مستودع لوقود السفن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث من المؤمل له أن يعزز مكانة ميناء الدقم بين الموانئ العالمية، ويجذب السفن للتوقف والتزود بالخدمات من الميناء، كما سيوفر أكثر من 45 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وقال طارق الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة نفط عُمان، إن "مشروع المحطة تم تدشينه على مساحة 50 ألف متر مربع، منها 40% مخصصة لخزانات بسعة تخزينية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، وسيكون المشروع قادرا على تزويد وتخزين جميع أنواع الوقود البحري".
وأضاف الجنيدي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، بأن "تدشين المحطة وما يرتبط بها من خدمات يتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية إلى تعزيز نمو القطاعات المختلفة في عُمان، مثل الشحن والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية الأساسية".
بدوره، قال هلال بن علي الخروصي، رئيس مجلس إدارة شركة النفط العُمانية للتسويق: "سيساهم تدشين (أومكو لوقود السفن) في ميناء الدقم في تعزيز مكانة السلطنة كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجيستية بما يتماشى مع الأهداف المرسومة في رؤية عُمان 2040".
وتحتوي المحطة على الوقود البحري عالي الجودة وفق أعلى مواصفات وقود السفن بمعايير (ISO 8217) العالمية، بما في ذلك زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO)، وزيت الغاز البحري (LSMGO)، وزيت الوقود عالي الكبريت (HSFO)، وأنواع الوقود منخفض الكبريت التي تتماشى مع أهداف معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO) للحدّ من البصمة الكربونية.
وسيتم توفير الوقود البحري للسفن عبر ناقلة وقود مقرها بميناء الدقم أو عبر الشاحنات البرية، مع وجود مستودع يوفر وقود زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO) بنسبة 0.5%، وزيت الغاز البحري (MGO)، بمعدل ضخ يصل إلى1,000 متر مكعب/ساعة.
وسيكون لهذه المحطة دوراً بارزاً في سوق الشحن الدولي نظرًا لقربها من حركة الشحن لقناة السويس والخليج العربي والمحيط الهندي.
يذكر أن جهاز الاستثمار العماني أعلن في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، افتتاح 10 مشروعات وطنية، بينها فنادق سياحية ومزارع ومحطات تشغيلية، في عدد من محافظات السلطنة، في خطوة تستهدف التنويع الاقتصادي وتنمية المحافظات واستقطاب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وإيجاد مئات الفرص الوظيفية لأبناء السلطنة.
وتزامن إطلاق هذه المشاريع مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 52، الذي يصادف الـ 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.