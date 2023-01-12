بعد حكم بإيقافها.. تركيا: حكومة الدبيبة أبلغتنا تمسكها باتفاقية النفط والغاز

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم ألخميس، أن بلاده تلقت إخطارا من الحكومة الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بتمسكها بالاتفاقية الموقعة بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز، رغم صدور حكم قضائي ليبي بوقف تنفيذها.

ونقلت وكالة "نيو ترك بوست" التركية للأنباء، قول وزير الخارجية التركي: "بعد قرار المحكمة في طرابلس الخاص بتعليق تنفيذ اتفاقية المحروقات الموقعة بين تركيا وليبيا، اتصلت السلطات التركية على الفور برئيس حكومة عبد الحميد دبيبة.. الحكومة الليبية أبلغت أنقرة بأنها متمسكة بالاتفاقية".