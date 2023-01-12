بعد حكم بإيقافها.. تركيا: حكومة الدبيبة أبلغتنا تمسكها باتفاقية النفط والغاز
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم ألخميس، أن بلاده تلقت إخطارا من الحكومة الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بتمسكها بالاتفاقية الموقعة بينهما حول التنقيب عن النفط والغاز، رغم صدور حكم قضائي ليبي بوقف تنفيذها.
ونقلت وكالة "نيو ترك بوست" التركية للأنباء، قول وزير الخارجية التركي: "بعد قرار المحكمة في طرابلس الخاص بتعليق تنفيذ اتفاقية المحروقات الموقعة بين تركيا وليبيا، اتصلت السلطات التركية على الفور برئيس حكومة عبد الحميد دبيبة.. الحكومة الليبية أبلغت أنقرة بأنها متمسكة بالاتفاقية".
وأوضح الوزير التركي، أنّ بلاده وقّعت الاتفاقية المذكورة خلال زيارتها لطرابلس في 3 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، معتبرا أنّ "النص هو مذكرة تفاهم تشبه تماما مذكرات التفاهم التي وقعتها ليبيا مع دول أخرى وهي ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان الليبي" وفق تقديره.
وكانت محكمة استئناف طرابلس الليبية قد أصدرت قبل يومين، حكما بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة ودولة تركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز.
وجاء حكم محكمة الاستئناف بناء على طلب تقدم به عدد من المحامين في وقت سابق حول توقيع حكومة الدبيبة هذه الاتفاقية مع تركيا، والتي أثارت في وقت سابق جدلا في ليبيا.
واعتبر المحامون الذين تقدّموا بالطعن أن الاتفاق السياسي الليبي (الناتج عن حوار جنيف) "يمنع حكومة الدبيبة من الدخول في أي اتفاقيات دولية"، مشيرين إلى أن "الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة" وفق تعبيرهم.