الصين تشغل أول مشروع بحري لتخزين ملايين الأطنان من الكربون

دخل أول مشروع بحري صيني لتخزين ملايين الأطنان من الكربون في بحر الصين الجنوبي، فترة التشغيل، وفق قول الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الشركة قولها إن المشروع صمم لتخزين إجمالي أكثر من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ما يعادل زراعة ما يقرب من 14 مليون شجرة.