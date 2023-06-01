الصين تشغل أول مشروع بحري لتخزين ملايين الأطنان من الكربون
دخل أول مشروع بحري صيني لتخزين ملايين الأطنان من الكربون في بحر الصين الجنوبي، فترة التشغيل، وفق قول الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، اليوم الخميس.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن الشركة قولها إن المشروع صمم لتخزين إجمالي أكثر من 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ما يعادل زراعة ما يقرب من 14 مليون شجرة.
وأوضحت أن المشروع يخدم منصة "أنبينغ 15-1" للنفط على بعد 200 كلم جنوب غرب شنتشن، حيث يلتقط ويعالج ثاني أكسيد الكربون الناتج من حقول النفط، ومن ثم يضخه في هيكل جيولوجي "قبة" على عمق حوالي 800 متر تحت قاع البحر، وحوالي 3 كلم من المنصة.
ويشير تشغيل المشروع إلى إنجاز الصين في الحصول على مجموعة كاملة من التكنولوجيات والمعدات لالتقاط ومعالجة وحقن وتخزين ومراقبة ثاني أكسيد الكربون في البحر.
كما يفتح المشروع مسارًا جديدًا للصين لتحقيق هدفها "الكربون المزدوج" المتمثل في بلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
وعلى أساس هذا المشروع، بدأت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري أول مشروع مجموعة لاحتجاز وتخزين الكربون في الصين بسعة 10 ملايين طن في هويتشو، بمقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين، حيث سيلتقط ثاني أكسيد الكربون المنبعث في خليج دايا، ويشحنه إلى منطقة بحر حوض نهر اللؤلؤ للتخزين.