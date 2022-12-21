النفط يغلق على ارتفاع وسط ضعف الدولار

أغلق النفط على ارتفاع اليوم الثلاثاء في جلسة متقلبة، حيث أثارت التوقعات المتعلقة بعاصفة شتوية كبرى في الولايات المتحدة مخاوف من أن ملايين الأمريكيين قد يحدون من خطط السفر خلال موسم العطلات.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع طفيف بلغ 19 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 79.99 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا إلى 76.09 دولار للبرميل.

وانتعشت أسعار النفط بسبب ضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطيات النفط، لكن المكاسب تقلصت بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين.

كما تلقت أسعار الخام دعما من ضعف الدولار، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات أخرى.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنه من الممكن أن تتعرض منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى لعاصفة ثلجية كبيرة تبدأ يوم الخميس، كما يحتمل أن يتسبب الهواء البارد الذي يتحرك شرقا في تجمد مفاجئ يخفض درجات الحرارة سريعا في أنحاء البلاد.

وانخفضت العقود الآجلة لزيت التدفئة بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع إلى 3.03 دولار للجالون اليوم الثلاثاء.

وقال جون كيلداف، الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك "قد تؤثر العاصفة بشكل كبير على السفر في موسم العطلات هذا -أنا سعيد لأنني لا أعتزم السفر".

وقالت تينا تنج المحللة في (سي.إم.سي ماركتس) إنه في الوقت الذي تخفف فيه الصين من قيود كورونا، فإن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس أضر بتوقعات الطلب على الوقود وأثار عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

في غضون ذلك، تخطط واشنطن لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد السحب القياسي هذا العام البالغ 180 مليون برميل.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 200 ألف برميل بينما من المتوقع أن ترتفع مخزونات البنزين ونواتج التقطير.