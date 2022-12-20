الجزائر ترفض قرار أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز
الهدف من وضع أوروبا سقفًا لسعر الغاز هو حماية الأُسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه القارة العجوز منذ الغزو الروسي لأوكرانيا
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده أبدت، اليوم الثلاثاء، رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف لأسعار الغاز.
وقال الوزير الجزائري إن القرار خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق.
وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها إلى أوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت، يوم الإثنين، على وضع حد أقصى لأسعار الغاز، بعد أن ناقشت لأشهر مدى جدوى الإجراء في دعم أو تثبيط جهود أوروبا للتعامل مع أزمة الطاقة.
والهدف من وضع سقف لسعر الغاز هو حماية الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز الذي عانت منه أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.