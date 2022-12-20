"ترانسنفت" الروسية تتلقى طلبين من ألمانيا وبولندا لإمدادهما بالنفط

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن شراء النفط الروسي المنقول بحرًا، اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وفرضت الدول الغربية أيضًا سقفًا لأسعار النفط الخام الروسي لكن خط أنابيب دروجبا لا يزال معفيًا من العقوبات.

وتتعارض تصريحات رئيس شركة "ترانسنفت" مع مقترح أثير، الشهر الماضي، بأن تتخلى بولندا عن صفقة لشراء النفط الخام الروسي.

وقال نيكولاي توكاريف رئيس شركة ترانسنفت، اليوم الثلاثاء: "لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا، اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني، والآن تلقينا طلبات من المستهلكين البولنديين أن نزودهم بثلاثة ملايين طن، العام المقبل، و360 ألفًا، في ديسمبر/ كانون الأول، وقدمت ألمانيا أيضًا طلبًا للحصول على النفط في الربع الأول".

وأعلنت شركة تكرير النفط البولندية "بي.كيه.إن أورلن"، اليوم الثلاثاء، أنها لن تمدد عقد النفط الروسي الذي ينتهي، في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، بينما سيتوقف تفعيل اتفاق ثانٍ طويل الأجل لتزويد بولندا بالنفط الخام الروسي بمجرد فرض عقوبات.