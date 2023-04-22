روسيا تعلن تلقي المزيد من مدفوعات الطاقة باليوان والروبل

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم السبت، إن روسيا ستواصل قبول المدفوعات مقابل صادرات الطاقة بالروبل الروسي وباليوان الصيني في ظل مساعي موسكو للتخلي عن التعامل بالدولار الأمريكي واليورو.

وتخفض روسيا مستوى العلاقات التجارية والثقافية مع الغرب بعد أن فرضت عليها حزمة عقوبات واسعة النطاق منذ بدء ما تصفها "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتقيم موسكو علاقات وثيقة مع الصين المتعطشة للطاقة بالإضافة إلى الهند ودول أخرى تعدها روسيا دولا صديقة.