الكرملين: خفض إنتاج النفط من مصلحة الأسواق العالمية
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين، أن قيام عدد من كبار منتجي النفط بينهم روسيا والسعودية بخفض الإنتاج الأحد، بموجب قرار تسبب بارتفاع الأسعار هو "من مصلحة" الأسواق العالمية.
وقال بيسكوف للصحفيين، إن "من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد" مضيفًا "سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا هو شأنها هي".
وقررت روسيا الأحد تمديد خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، وهو إجراء اعتبره الخبراء وسيلة لرفع الأسعار ومكافحة تأثير العقوبات الدولية.
وبرر نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك الإجراء بأن السوق تشهد "تقلبا شديدا" و"عدم يقين".
وأضاف في بيان أن "ثبات سوق النفط العالمية عنصر أساسي في ضمان أمن الطاقة".