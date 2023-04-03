الكرملين: خفض إنتاج النفط من مصلحة الأسواق العالمية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإثنين، أن قيام عدد من كبار منتجي النفط بينهم روسيا والسعودية بخفض الإنتاج الأحد، بموجب قرار تسبب بارتفاع الأسعار هو "من مصلحة" الأسواق العالمية.

وقال بيسكوف للصحفيين، إن "من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد" مضيفًا "سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا هو شأنها هي".