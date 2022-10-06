بايدن: ندرس البدائل بعد قرار "أوبك+" المخيب للآمال

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

وردا على سؤال بشأن قرار "أوبك+"، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "نبحث البدائل التي قد تكون لدينا"، مضيفًا أن "هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.