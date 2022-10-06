بايدن: ندرس البدائل بعد قرار "أوبك+" المخيب للآمال
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.
وردا على سؤال بشأن قرار "أوبك+"، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "نبحث البدائل التي قد تكون لدينا"، مضيفًا أن "هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ووافقت مجموعة "أوبك+" على تخفيضات حادة في الإنتاج، أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل، والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.