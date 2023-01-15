"إيني" تعلن عن كشف جديد في مجال الغاز قبالة السواحل المصرية

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأحد، عن اكتشاف غاز جديد في بئر للاستكشاف شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر.

وأشارت الشركة الإيطالية، في بيان، إلى التوصل إلى "كشف غاز جديد في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر المتوسط".