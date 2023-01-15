"إيني" تعلن عن كشف جديد في مجال الغاز قبالة السواحل المصرية
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الأحد، عن اكتشاف غاز جديد في بئر للاستكشاف شرق البحر المتوسط قبالة سواحل مصر.
وأشارت الشركة الإيطالية، في بيان، إلى التوصل إلى "كشف غاز جديد في بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر المتوسط".
امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية تبلغ مساحته 445000 فدان (1800 كيلومتر مربع).
ولفتت "إيني" في بيانها، إلى أن بئر "نرجس 1" تم حفرها على عمق 1014 قدما من سطح الماء، حيث جرت عمليات الحفر بواسطة سفينة "ستينا فورث".
وقالت إن بئر "نرجس 1" تؤكد على صحة تركيز شركة إيني في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق البحرية، والتي ستطورها الشركة بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق.
ونوهت الشركة الإيطالية، بأن امتياز منطقة نرجس البحرية المصرية تبلغ مساحته 445000 فدان (1800 كيلومتر مربع).