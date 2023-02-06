العراق يعتزم مناقشة كيفية الدفع لشركات الطاقة الروسية مع أمريكا

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن العراق سيناقش مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع كيفية سداد مستحقات شركات الطاقة الروسية على الرغم من العقوبات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بغداد: "سوف نتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي، لأن هناك عقوبات، وهذه العقوبات يجب أن لا تفرض على الجانب العراقي لأن التعامل مع الشركات الروسية مستمر والشركات الروسية فعالة في العراق".

ويعتقد أن الاستثمارات الروسية في العراق تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة.

وتابع حسين أن "إحدى القضايا الرئيسية التي ناقشها مع لافروف كانت كيفية سداد فواتير شركات الطاقة الروسية، مثل لوك أويل وغازبروم العاملة في العراق، على الرغم من أن موسكو خاضعة لعقوبات دولية".