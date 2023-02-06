العراق يعتزم مناقشة كيفية الدفع لشركات الطاقة الروسية مع أمريكا
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن العراق سيناقش مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع كيفية سداد مستحقات شركات الطاقة الروسية على الرغم من العقوبات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بغداد: "سوف نتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي، لأن هناك عقوبات، وهذه العقوبات يجب أن لا تفرض على الجانب العراقي لأن التعامل مع الشركات الروسية مستمر والشركات الروسية فعالة في العراق".
ويعتقد أن الاستثمارات الروسية في العراق تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة.
وتابع حسين أن "إحدى القضايا الرئيسية التي ناقشها مع لافروف كانت كيفية سداد فواتير شركات الطاقة الروسية، مثل لوك أويل وغازبروم العاملة في العراق، على الرغم من أن موسكو خاضعة لعقوبات دولية".
وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "الهدف هو حماية البنوك العراقية والبنك المركزي من العقوبات".
من جهتها، ذكرت مصادر مسؤولة أن "من المنتظر أن يسافر وزير الخارجية العراقي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لمناقشة قواعد العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك على معاملات الدولار العالمية التي تجريها البنوك التجارية العراقية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي".
وفرض الغرب، الذي كان فيما سبق سوق الطاقة الرئيس لروسيا، عقوبات تستهدف إيرادات موسكو من الطاقة، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عرقلت أيضًا المبيعات إلى طرف ثالث، ومن المنتظر تشديد تلك العقوبات.
ولفت حسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع لافروف، إلى أن "العراق يدعو لحلول سلمية ويحث على الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب".