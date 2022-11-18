النفط يصعد مع تراجع الدولار لكن توقعات الطلب تلقي بظلالها

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، مع زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19.

وبحلول الساعة 0130، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا أو 0.8 % لتصل إلى 90.45 دولار للبرميل، لكنها لم تبتعد كثيرًا عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتًا أو 0.9 % إلى 82.34 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.

ودعم انخفاض طفيف للدولار أسعار النفط، اليوم الجمعة، نظرًا لأن تراجع العملة الأمريكية يجعل النفط أقل ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

وقال محللون إن المخاوف بشأن إغلاق محتمل في الصين للحد من زيادة الإصابات بكوفيد-19، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل/ نيسان، والمخاوف من المزيد من الرفع لأسعار الفائدة بما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، ألقت بظلالها على السوق.

وسادت مخاوف الركود هذا الأسبوع رغم قرب تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الخام الروسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وخفض مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين، الإمدادات.