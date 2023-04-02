محلل: خفض أوبك إنتاج النفط قد يرفع أسعاره 10 دولارات للبرميل

قال رئيس شركة الاستثمار "بيكرينج إنرجي بارتنرز"، اليوم الأحد، إن خفض منتجين من أوبك الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميا على نحو غير المتوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية 10 دولارات للبرميل.

وقال دان بيكرينج، الشريك المؤسس للشركة التي مقرها هيوستون، إن خفض الإنتاج "سيقدم دعما ملموسا للأسعار".

وأضاف في مقابلة "من المحتمل أن تتحرك الأسعار عشرة دولارات (للبرميل) من الخام".

وكان منتجون في "أوبك +" قد أعلنوا عن تخفيض طوعي لأسعار النفط الخام قبل اجتماع المراقبة الوزاري لمنظمة أوبك غدا الإثنين، والذي كان من المتوقع أن يدعم مستويات الإنتاج الحالية.

وقالت أوبك إن الخطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق.