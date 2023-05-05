النفط يرتفع ويتجه لثالث خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 60 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.10 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.8 بالمئة أيضا، إلى 69.08 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.