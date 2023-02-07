بعد توقف مؤقت.. استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان

أعلن مسؤول تركي في مجال الطاقة بدء ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الممتد من العراق إلى تركيا اليوم الثلاثاء، بعد توقفه بسبب الزلزال القوي والهزات التي وقعت في جنوب شرق تركيا أمس الاثنين.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع استئناف الصادرات من جيهان اليوم الثلاثاء أيضا.