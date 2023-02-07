بعد توقف مؤقت.. استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان
أعلن مسؤول تركي في مجال الطاقة بدء ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الممتد من العراق إلى تركيا اليوم الثلاثاء، بعد توقفه بسبب الزلزال القوي والهزات التي وقعت في جنوب شرق تركيا أمس الاثنين.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع استئناف الصادرات من جيهان اليوم الثلاثاء أيضا.
وارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا أمس الاثنين إلى 3419 قتيلا وآلاف الجرحى.
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5.600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نيامًا عندما ضرب الزلزال الأول.