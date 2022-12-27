مصر.. مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت في 12 منطقة بالبحر المتوسط والدلتا
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
وأشار الملا في بيان إلى أن المزايدة التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022، تأتي امتدادا لإستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها العام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط، استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة، لافتا إلى أن الإستراتيجية توفر فرصا لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها.
وقال الوزير المصري، إن تلك الجهود تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في ظل السعي المكثف من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من اجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة بمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي.
ونوه الملا إلى أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ( EUG) )، والتي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 في إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية، في طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعمًا لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.
وتوفر البوابة وصولا رقميا وسريعا للمعلومات الأساسية الخاصة بالمزايدة المطروحة ومناطقها والبيانات الفنية لكل منطقة، والمسح السيزمي وبيانات الآبار، بالإضافة،إلى البنود والشروط الأساسية ونموذج الاتفاقية وإجراءات المشاركة في المزايدة.