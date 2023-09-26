تراجع إنتاج النفط الأفريقي بواقع 180 ألف برميل بسبب الصراعات والكوارث

تراجع إنتاج أفريقيا النفطي الذي يعادل 8% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بشكل ملحوظًا بسبب معوقات لوجيستية وصراعات مسلحة في عدد من بلدان إنتاج النفط الرئيسية، بحسب تقرير غرفة الطاقة الأفريقية ومقرها جوهانسبرغ.

وخلص تقرير المنظمة المستند إلى مركز أبحاث منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى أن "الفترة من يناير وحتى مايو 2023 شهدت تراجعا في معدلات الإنتاج اليومية للنفط الأفريقي قدره 180 ألف برميل يوميا نتيجة ظروف قاهرة كالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "تراجع إنتاج أفريقيا اليومي خلال الفترة ذاتها من النفط الخام بواقع 83 ألف برميل يوميا نتيجة إيقاف العمل في عدد من محطات الإنتاج النفطي ومواقعه على امتداد القارة لأغراض الصيانة الدورية والتطوير الفني".