تراجع إنتاج النفط الأفريقي بواقع 180 ألف برميل بسبب الصراعات والكوارث
تراجع إنتاج أفريقيا النفطي الذي يعادل 8% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بشكل ملحوظًا بسبب معوقات لوجيستية وصراعات مسلحة في عدد من بلدان إنتاج النفط الرئيسية، بحسب تقرير غرفة الطاقة الأفريقية ومقرها جوهانسبرغ.
وخلص تقرير المنظمة المستند إلى مركز أبحاث منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى أن "الفترة من يناير وحتى مايو 2023 شهدت تراجعا في معدلات الإنتاج اليومية للنفط الأفريقي قدره 180 ألف برميل يوميا نتيجة ظروف قاهرة كالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية".
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "تراجع إنتاج أفريقيا اليومي خلال الفترة ذاتها من النفط الخام بواقع 83 ألف برميل يوميا نتيجة إيقاف العمل في عدد من محطات الإنتاج النفطي ومواقعه على امتداد القارة لأغراض الصيانة الدورية والتطوير الفني".
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فقد معدل الإنتاج اليومي للنفط النيجيري 651 ألف برميل يوميا نتيجة اعتبارات غير متعلقة بأعمال الصيانة والتطوير وهو التراجع الأعلى لدولة أفريقية خلال الفترة المشار إليها.
وأرجع خبراء هيئة البترول الوطنية النيجيرية، السبب في تلك الإغلاقات، إلى "أعمال النسف والتخريب التى شهدتها أنابيب نقل النفط في بعض مناطق نيجيريا التي استوجب التعامل معها وقف عمليات الضخ من محطات الإنتاج".