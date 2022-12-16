النفط يهبط لكنه يتجه لأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أكتوبر

وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 81.07 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.89 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع صعود الدولار ورفع البنوك المركزية في أوروبا أسعار الفائدة.

وقال محللون من إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة، اليوم الجمعة: "السياسة النقدية الأكثر تشددا لها تأثير بالفعل على النشاط الصناعي. وقد أثر احتمال مزيد من التشديد في أعقاب تعليقات من صانعي السياسة على المعنويات".