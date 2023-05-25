تراجع النفط وسط الضبابية المحيطة بالديون الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس في ظل عدم اليقين في تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، وهو ما فاق تأثير احتمال إقدام تحالف أوبك+ على المزيد من تخفيضات إنتاج.

وبحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 78.31 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 74.18 دولار.