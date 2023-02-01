البيت الأبيض يعبر عن غضبه بسبب الأرباح القياسية لـ"إكسون موبيل"

وأضاف البيت الأبيض "تقارير الأرباح الأحدث توضح أن شركات النفط لديها كل ما تحتاجه، بما في ذلك أرباح قياسية وآلاف الموافقات غير المستخدمة لزيادة الإنتاج لكنها تختار بدلا من ذلك أن تستخدم تلك الأرباح في ملء جيوب مسؤوليها وحملة الأسهم في حين يلتمس الجمهوريون بمجلس النواب العذر تلو الآخر لحمايتها من أي مساءلة".

وردت كاثرين ميكلز المديرة المالية لإكسون على الانتقادات المتزايدة بسبب الأرباح الطائلة للقطاع قائلة إن الحل لا يكمن في زيادة الضرائب.

وقالت "ننظر إلى ضرائب الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة... إنها سياسة رديئة وغير قانونية أن تحاول فرض ضريبة على شيء عندما يكون ما تحتاجه فعليا هو زيادة هذا الشيء ... يكون لذلك أثر عكسي لما تحاول تحقيقه".