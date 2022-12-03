النفط ينخفض عند التسوية قبيل اجتماع أوبك والحظر الأوروبي للخام الروسي

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.5 في المئة إلى 79.98 دولار عند التسوية.

وتأرجح الخامان بين الانخفاض والارتفاع الجمعة، لكنهما اقتنصا أول مكاسب أسبوعية بعد تراجعهما لثلاثة أسابيع متتالية. وبلغت مكاسب برنت الأسبوعية 2.5 في المئة والخام الأمريكي خمسة بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك+ بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها يوم الأحد لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.