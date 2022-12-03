النفط ينخفض عند التسوية قبيل اجتماع أوبك والحظر الأوروبي للخام الروسي
تراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5 بالمئة في تعاملات متقلبة الجمعة قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) يوم الأحد وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي يوم الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.5 في المئة إلى 79.98 دولار عند التسوية.
وتأرجح الخامان بين الانخفاض والارتفاع الجمعة، لكنهما اقتنصا أول مكاسب أسبوعية بعد تراجعهما لثلاثة أسابيع متتالية. وبلغت مكاسب برنت الأسبوعية 2.5 في المئة والخام الأمريكي خمسة بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك+ بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها يوم الأحد لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.
وقال مصدران من كبار المنتجين الروس إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع بنحو 500 ألف إلى مليون برميل يوميا في أوائل 2023 بسبب حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرا اعتبارا من يوم الاثنين.
وأفاد سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوس بأن وارسو وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بسقف 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي المنقولة بحرا، مما يسمح للتكتل بالمضي قدما في الموافقة رسميا على الاتفاق في مطلع الأسبوع.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلا للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق.
وبيع خام الأورال الروسي في نطاق 70 دولارا للبرميل بعد ظهر الخميس. ويهدف وضع الحد الأقصى إلى الحد من إيرادات روسيا بينما لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
وفيما قد يعطي قوة دافعة لأسعار النفط، قالت مصادر لرويترز إن الصين تستعد لإعلان تخفيف قواعد الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19 خلال أيام، وهو ما سيمثل تحولا كبيرا في سياسة ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلا أن محللين يقولون إن من المرجح عدم استئناف النشاط الاقتصادي بشكل ملموس إلا بعد شهور.
وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.