وزير الطاقة السعودي: "أوبك+" لا تسيّس قراراتها

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن "أوبك +" تبقي السياسة بعيدة عن قرارتها".

وقال عبد العزيز بن سلمان في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية "واس" نُشر، الثلاثاء: "لا نقوم بتسييس قرارات أوبك بلس، فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط".

وأضاف أن ذلك "يمكّننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحًا، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا".

وعدّد الوزير أمثلة على ذلك، مشيرًا إلى بداية الأزمة الأوكرانية، حيث "توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق 3 ملايين برميل يوميًا".

وأشار إلى أن ذلك "أثار المخاوف وأسهم بحدوث تقلبات حادة في الأسواق".

واعتبر أنه "في تلك الظروف، اتُّهمت أوبك بلس بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق".