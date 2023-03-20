"نفط الكويت" تعلن حالة الطوارئ بعد حادثة تسرب
أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ، إثر حدوث تسرب نفطي غربي الدولة الخليجية.
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت، قصي العامر.
ولم يتسبب حادث التسرب بوقوع إصابات، كما لم تتأثر عمليات الإنتاج، بحسب ما أكد العامر.
وأشار المسؤول في الشركة الكويتية إلى أنه لم يتم رصد أي غازات سامة في موقع التسرب النفطي.
وأضاف العامر أن "الفرق المعنية في الشركة تتواجد في موقع الحادث للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور".
وهذا ليس الحادث الأول من نوعه في الكويت، ففي آب/ أغسطس 2020، أعلنت شركة نفط الكويت، احتواءها وعزلها مصدر تسرب نفطي وقع بالقرب من "الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع".
وفي العام 2018، أعلنت شركة نفط الكويت، أيضا، حدوث تسرب نفطي في إحدى الآبار بمنطقة المقوع.