"نفط الكويت" تعلن حالة الطوارئ بعد حادثة تسرب

وأشار المسؤول في الشركة الكويتية إلى أنه لم يتم رصد أي غازات سامة في موقع التسرب النفطي.

وأضاف العامر أن "الفرق المعنية في الشركة تتواجد في موقع الحادث للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور".

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه في الكويت، ففي آب/ أغسطس 2020، أعلنت شركة نفط الكويت، احتواءها وعزلها مصدر تسرب نفطي وقع بالقرب من "الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع".

وفي العام 2018، أعلنت شركة نفط الكويت، أيضا، حدوث تسرب نفطي في إحدى الآبار بمنطقة المقوع.