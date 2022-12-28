بعد مرسوم بوتين.. هل تنتهي سوق النفط العالمية مع احتدام الصراع الروسي-الأوروبي؟‎‎

أرباح روسية

أدت هذه الخطوات إلى ارتفاع عائدات روسيا من النفط والغاز الطبيعي، حيث كان معظم دول العالم مستعدة لدفع المزيد من المال للحصول على كميات أكبر من النفط والغاز الروسيين.

وفي حين كان بوتين يستخدم هذا النوع من الابتزاز والتهديد ضد أوروبا منذ سنوات، إلا أنه أصبح واضحا في عام 2022.

سوق النفط على المحك

لطالما ظل الاقتصاد الروسي صامدا بسبب عالمية سوق الطاقة، لكن "الإجراءات العدوانية" التي اتخذها بوتين طوال عام 2022 قد تأتي بنتائج عكسية مدمرة.

فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي في التسعينيات ودخول دول، من بينها روسيا والصين، في الاقتصاد العالمي، أصبحت الطاقة وخاصة النفط سلعة عالمية، حيث يمكن للموردين الرئيسيين مثل روسيا الاعتماد على دول من أي مكان في العالم لشراء نفطهم، مما يوفر مصدرا ثابتا للإيرادات يدعم اقتصاد البلاد لسنوات.