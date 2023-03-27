النفط يرتفع مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.4% إلى 75.32 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ00:40 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتًا أو 0.6%.

وارتفع برنت 2.8% الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8% بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في شركة "آي.جي" إن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة انتعاش مريح وجزء من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16% في الأسبوعين الماضيين.