النفط يرتفع مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا، أو 0.4% إلى 75.32 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ00:40 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتًا أو 0.6%.
وارتفع برنت 2.8% الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8% بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في شركة "آي.جي" إن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة انتعاش مريح وجزء من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16% في الأسبوعين الماضيين.
وانتعشت الأسعار أيضًا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة؛ ما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، إن موسكو تقترب جدًّا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميًّا.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في نيسان/ أبريل؛ ما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقًا.
وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررًا حتى الآن من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.