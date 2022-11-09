النفط ينخفض دولارين وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني والانتخابات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين، الثلاثاء، في تعاملات متقلبة، وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب على الوقود مع تفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام، والتوتر بشأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم، يناير/ كانون الثاني، 2.56 دولار إلى 95.36 دولار للبرميل، بخسارة نسبتها 2.6 %، كما تراجع الخام الأمريكي 2.88 دولار أو 3.14 % إلى 88.91 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان القياسيان، الإثنين، أعلى مستوى لهما، منذ أغسطس/ آب، بدعم تقارير تفيد بأن قادة الصين يفكرون في إلغاء قيود البلاد الصارمة المتعلقة بمكافحة كوفيد-19.

لكن الحالات الجديدة ارتفعت في قوانغتشو ومدن صينية أخرى، مما أضعف احتمالات تخفيف القيود.

وسيراقب المستثمرون، الذين يهيمن عليهم القلق بالفعل من أن يؤدي ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى ركود عالمي، بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية أيضًا، يوم الخميس.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، توقعاتها للطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لعام 2023، كما توقعت أن يكون الإنتاج الأمريكي في العام المقبل أقل بنسبة 21 % مما كان متوقعًا في السابق.