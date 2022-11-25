بيان سعودي عراقي مشترك: "أوبك+" قد تتخذ إجراءات أخرى إذا دعت الحاجة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيره العراقي حيان عبدالغني، على أهمية العمل في إطار تجمع "أوبك+"، وعلى "إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة "واس". الخميس.

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على "التزام بلديهما بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023".

وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها، قد وافق في تشرين الأول/ أكتوبر، على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي قوله هذا الأسبوع إن تجمع "أوبك+"، الذي يعقد اجتماعه التالي في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة النفط العراقية إن الوزير وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس تلبية لدعوة من المملكة.