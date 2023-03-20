ليبيا: موافقة الكونغرس الأمريكي على نوبك ستربك سوق النفط‎‎

قال محمد عون وزير النفط الليبي اليوم الاثنين، إن موافقة الكونغرس الأمريكي على قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم "نوبك"، ستؤدي إلى "إرباك في سوق النفط العالمية".

وأضاف عون في تصريحات خلال لقاء مع السفير الجزائري في طرابلس إن أوبك+ "تسعى لاستقرار السوق العالمية وذلك بتحديد الكميات فقط لخلق التوازن في السوق وليس لها علاقة بتحديد الأسعار".

ويستهدف القانون الأمريكي حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.