وزير الاقتصاد الفرنسي: الطاقة النووية "خط أحمر" وغير قابلة للتفاوض
قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن الطاقة النووية الفرنسية هي "خط أحمر مطلق"، ومسألة "لن تكون قابلة للتفاوض أبدًا".
وجاءت تصريحات لومير على خلفية خلافات فرنسية ألمانية، حول دور الذرة في الاستراتيجية الأوروبية الجديدة للطاقة.
وقال لومير في ختام ندوة سنوية لـ"الاتحاد الفرنسي للكهرباء"، أمس الخميس، إن "الطاقة النووية هي خط أحمر مطلق لفرنسا"، التي لن تتخلى عن أي من هذه الميزات التنافسية المرتبطة بهذا المجال.
وأضاف أن "الطاقة النووية الفرنسية ليست ولن تكون قابلة للتفاوض أبدًا"، مؤكدًا أنه "يجب العمل بوجودها، ونحن مقتنعون بأن ذلك ليس في مصلحة فرنسا وحدها، بل في مصلحة القارة الأوروبية أيضًا".
بدوره، اعترف وزير الدولة الألماني للاقتصاد والمناخ، ستيفان فينتسل، بوجود "مقاربات مختلفة في سياسة الطاقة، لاسيما في مجال الطاقة النووية"، بينما تعهدت برلين بالتخلي عن الذرة وتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وقال فينتسل من على ذات المنبر: "مع ذلك تحترم ألمانيا الخيارات المتباينة (...) لدول أخرى أعضاء (في الاتحاد الأوروبي)، مثل فرنسا، يمكن أن تسهم بطريقة مماثلة في تحقيق الحياد المناخي". وتابع: "ما لا نقبله هو تعريف الطاقة النووية بأنها طاقة متجددة".
وتبدو باريس وبرلين منقسمتين منذ أشهر بشأن دور الطاقة النووية في الإصلاح المستقبلي لسوق الكهرباء الأوروبية.
ولفت لومير إلى أن "ألمانيا أكدت أنها ستحترم الخيارات الفرنسية في مجال الطاقة، وهذا خبر سار". وقال: "احترمنا دائمًا الخيارات الألمانية، ولن يخطر بأفكاري بصفتي وزيرًا للاقتصاد والمالية، أن أنتقد خيارات الطاقة لهذه الدولة أو تلك".
وأضاف أن "الطاقة النووية هي تميز اقتصادي، وهي أيضًا جزء من هويتنا الصناعية، وهي ما نحن عليه كأمة، وما نحن عليه كاقتصاد، وما نحن عليه كشعب مبتكر ومبدع".