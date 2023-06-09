وزير الاقتصاد الفرنسي: الطاقة النووية "خط أحمر" وغير قابلة للتفاوض

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن الطاقة النووية الفرنسية هي "خط أحمر مطلق"، ومسألة "لن تكون قابلة للتفاوض أبدًا".

وجاءت تصريحات لومير على خلفية خلافات فرنسية ألمانية، حول دور الذرة في الاستراتيجية الأوروبية الجديدة للطاقة.

وقال لومير في ختام ندوة سنوية لـ"الاتحاد الفرنسي للكهرباء"، أمس الخميس، إن "الطاقة النووية هي خط أحمر مطلق لفرنسا"، التي لن تتخلى عن أي من هذه الميزات التنافسية المرتبطة بهذا المجال.