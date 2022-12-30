بلومبيرغ: روسيا تخطط لتصدير كميات كبيرة من الديزل قبل سريان العقوبات

وقالت الوكالة في تقرير نقلا عن بيانات في القطاع، إن شحنات الوقود من موانئ روسيا في منطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، بزيادة 8% عن الكمية المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذُ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2020 على الأقل.

ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل، التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية.