بلومبيرغ: روسيا تخطط لتصدير كميات كبيرة من الديزل قبل سريان العقوبات
أفادت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الجمعة، بأن روسيا من المتوقع أن تزيد صادراتها من الديزل في الشهر المقبل قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في شهر فبراير/شباط الماضي.
وقالت الوكالة في تقرير نقلا عن بيانات في القطاع، إن شحنات الوقود من موانئ روسيا في منطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، بزيادة 8% عن الكمية المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذُ شهر يناير/كانون الثاني من عام 2020 على الأقل.
ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل، التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية.
وأفاد التقرير أن البيانات الخاصة بميناء بريمورسك تشمل أيضا، صادرات مزمعة قدرها 120 ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.
وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الـ5 من شهر فبراير/شباط المُقبل، ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.