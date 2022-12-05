الكرملين: تحديد سقف لسعر النفط الروسي لن يؤثر في العملية العسكرية بأوكرانيا

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الاقتصاد الروسي يملك كل القدرات اللازمة لتمويل الهجوم العسكري"، مضيفاً أن "تدابير كهذه لن تؤثر عليه".

وقال بيسكوف: "من ناحية أخرى، سيكون لهذه الإجراءات بلا شك تأثير على استقرار سوق الطاقة العالمية. هذه خطوة نحو زعزعة استقرارها"، مضيفاً أنّ "موسكو في طور التحضير لخطوات انتقامية".

واتفق الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لسعر النفط الروسي، في إجراء سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الاثنين.