رصد تسرب في بولندا من أنبوب دروجبا النفطي الذي يربط بين روسيا وألمانيا

أُغلق أحد خطّي أنابيب دروجبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد رصد تسرّب في بولندا، حسبما أعلنت شركة "برن" (PERN) البولندية المشغّلة، الأربعاء، فيما قالت برلين أن إمدادات النفط تتواصل.

وقالت الشركة في بيان، إنّ "أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي - توقّف الضخّ في الخط المتضرّر على الفور. الخط 2 يعمل بشكل طبيعي"، موضحة أن التسرّب رصد مساء الثلاثاء.

وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية من جهتها أن إمدادات النفط الروسي باتجاه ألمانيا "لم تنقطع".

وأضافت: "سلامة الإمدادات في ألمانيا مضمونة راهنا (..) هذه الإمدادات لم تتوقف". وقال نائب الوزير البولندي المسؤول عن المنشآت الإستراتيجية، إن عملية سحب البترول الموجود في الجزء المتضرر فضلا عن النفط المتسرب إلى السطح، ستتطلب 24 ساعة على الأقل.

وأكد ماتيوش برغر لوكالة "فرانس برس": "بعد 24 ساعة على أدنى تقدير يمكننا أن نرى عينيا" وضع خط الأنابيب. ورفض التكهن بشأن أسباب التسرب.

وأكد: "لا يمكن التكهن راهنا. لدينا بحيرة من النفط يجب إزالتها (..) وبعدها يمكننا أن نجري تدقيقا".

وجاء هذا الحادث بعد عملية تخريب مفترضة طالت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم اللذين يربطان روسيا بألمانيا.

ودروجبا هو خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا.

وأوضحت متحدثة باسم "بيرن" أن "هذا الجزء من خط أنابيب النفط الرئيسي ينقل النفط الخام إلى مصفاتين ألمانيّتين هما: +بي تسي كا رافينري شفيت+ و+توتال رافينري ميتلدويتشلاند+ في شبيرغاو"، (PCK Raffinerie GmbH Schwedt) و(TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH).

ومصفاة شفيت أساسية لمد برلين ومنطقتها بالوقود والفيول وتتلقى فقط النفط الروسي المنقول عبر دروجبا.

وقالت المتحدثة كاتارزينا كراسنسكا لوكالة "فرانس برس" إنّ "إجراءات الإغاثة جارية. جميع الأجهزة موجودة في الموقع".

ووقع التسرّب قرب قرية زوراوفيتشي التي تقع على بعد 180 كيلومترا غرب وارسو.

وأكدت شركة "ترانسنفت" المشغلة لخطوط أنابيب النفط الروسية أنها تبلغت بحصول تسرب.

وبدأ العمل بخط الأنابيب دروجبا الذي يعني اسمه "صداقة"، في بداية التسعينات ويمتد اليوم على شبكة طولها 5500 كيلومتر، وينقل النفط من جبال الأورال إلى مصافي التكرير في بولندا وفي ألمانيا.

وينقل فرع آخر من خط "دروجبا" النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا وتشيكيا.